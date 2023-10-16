ВАРПЭ предлагает учитывать биологический фактор при оценке освоения квот добычи трески

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников представила статистику по проблематике добычи трески в Беринговом море.

Обращение ассоциации помогло организовать совещание, на котором Росрыболовство, наука и представители рыбной промышленности обсудили вопросы промысла трески в Западно-Беринговоморской и Чукотской зонах.

Запрос на рассмотрение проблем с промысловым ресурсом поступил от целого ряда предприятий, ассоциаций и регионов, отметили в ВАРПЭ.

По итогам 2022 г. освоение общего допустимого улова трески в Западно-Беринговоморской и Чукотской зонах впервые за последние 10 лет составило менее чем 70%. В этом году обстановка на промысле ухудшилась: по информации, озвученной на совещании, ОДУ освоен на 37%, рассказали Fishnews в пресс-службе ассоциации. По мнению отраслевой науки, это связано с сокращением промыслового запаса. Ученые подтвердили снижение уловистости. Между тем при освоении менее 70% квот за два года предприятия рискуют лишиться долей для работы.

При обсуждении проблематики промысла трески президент ВАРПЭ Герман Зверев обратил внимание на несколько ключевых моментов. Первый — необходимость учета общего ухудшения состояния популяции и неизбежных последствий для эффективности промысла при принятии конкретных управленческих решений в отношении пользователей. Руководитель ассоциации привел в пример опыт США, где промысел тихоокеанской трески за 10 лет сократился вдвое. Если в 2011 г. Соединенные Штаты добывали 20% мирового вылова трески, то в 2022 г. — 10%. «Это повлекло за собой неблагоприятные последствия для бизнеса, и регулятор принимал серьезные меры поддержки с учетом изменения биологической ситуации», — отметил глава ВАРПЭ.

Второе обстоятельство, которое необходимо учитывать при обсуждении ситуации на промысле, — это существенное торможение финансовых показателей предприятий отрасли, включая добытчиков тихоокеанской трески. В первом квартале прибыль в рыбодобыче сократилась втрое и ухудшение производственных показателей усугубляет неудовлетворительное финансовое состояние отрасли, добавил Герман Зверев.

Заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов отметил важность принятия управленческих решений, учитывающих объективные причины снижения объемов вылова трески.

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