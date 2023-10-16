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В Росрыболовстве подбирают меры реагирования на ситуацию с промыслом трески в Западно-Беринговоморской и Чукотской зонах

Регулятор и рыбаки ищут решение проблемы с треской

В Росрыболовстве подбирают меры реагирования на ситуацию с промыслом трески в Западно-Беринговоморской и Чукотской зонах. Обсуждаются возможности по сбережению запасов и сохранению долей квот для рыбаков.

Вопросы добычи трески рассмотрели на совещании, организованном Росрыболовством. Помимо сотрудников ведомства в обсуждении участвовали представители отраслевой науки, промысловых объединений и предприятий, рассказал Fishnews первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александр Васьков.

«По данным науки, запасы сокращаются и в ближайшей перспективе продолжат сокращаться. Это независимое от человека природное явление, оно объясняется вступлением в промысловый запас неурожайных поколений. Кроме того, на пути миграции трески из восточной части Берингова моря на запад сформировалась холодная водная масса, которая препятствует перемещению рыбы. С 2018 по 2022 год промысловый запас трески в Западно-Беринговоморской зоне сократился более чем в два раза», — отметил представитель АРПП.

Он обратил внимание, что в 2022 г. общий допустимый улов по треске был освоен менее чем на 70%. В этом году ситуация еще хуже: к октябрю выбрано менее 40% ОДУ. В результате многие пользователи рискуют столкнуться с расторжением договоров на доли квот из-за недолова.

«По оценкам Росрыболовства, договоры могут быть расторгнуты с 19 предприятиями. Причем это те, кто имеет значительные доли квот и ведет специализированный промысел, преимущественно ярусный. Сейчас они работают, но средний вылов на ярусах составляет 1,5-5 тонн на судо-сутки. При добыче менее 5 тонн в календарные сутки этот промысел становится нерентабельным. То есть в настоящее время предприятия работают в убыток, лишь бы освоить 70-процентный порог. Но большинство из них, видимо, не освоит», — спрогнозировал Александр Васьков.

Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» (АЯП) Вячеслав Бычков рассказал, что объединение направило обращение в Росрыболовство с просьбой, чтобы к предприятиям не применялись санкции в виде лишения квот. «Это добросовестные пользователи, которые не добирают объемы в связи с непредвиденными обстоятельствами», — сказал глава АЯП.

По его словам, на совещании обсуждались различные меры реагирования отраслевого регулятора на сложившуюся ситуацию. В том числе досрочное закрытие промысла и различные ограничения лова в 2024 г.

«Мы увидели, что Росрыболовство о проблеме знает, нас услышали, так что мы можем надеяться на положительное решение», — заявил Вячеслав Бычков.

«Мы также направили в Росрыболовство обращение о рассмотрении сложившейся ситуации, — отметил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Максим Козлов. — На совещании мы обратили внимание, что страдают от плохого состояния запасов все предприятия — и те, кто ведет лов ярусным способом, и те, кто использует тралы. Все прилагают усилия, чтобы освоить этот объект».

По словам руководителя АРСО, итогом совещания стало поручение проработать вопрос о возможности введения запрета промысла на конец этого года и начало следующего. «Если наука сочтет такое ограничение возможным, то его введут», — подчеркнул Максим Козлов.

Совещание по треске инициировала Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ). Она обратила внимание на резкое снижение объемов вылова на единицу промыслового усилия: показатель, по данным объединения, в этом году демонстрирует минимальные значения за последние десять лет. Президент ВАРПЭ Герман Зверев указал на необходимость учета общего ухудшения состояния популяции и неизбежных последствий для эффективности промысла при принятии конкретных управленческих решений в отношении пользователей.

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