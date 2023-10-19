Рыбопромышленный форум и выставка в Питере вновь соберутся в сентябре

VII Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в 2024 г. вновь пройдут в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» — с 17 по 19 сентября. При этом формат отраслевых мероприятий ждет апгрейд.

Начиная с первого проведения в 2017 г. площадь экспозиции и состав участников Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий увеличились более чем вдвое, отмечают организаторы. В этом году форум и выставка вновь побили рекорды посещаемости, объединив 17872 специалиста рыбохозяйственной отрасли из 85 регионов России и 75 стран мира, сообщили Fishnews в пресс-службе отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group. Продукцию и услуги представило свыше 350 компаний из 37 регионов России и 16 зарубежных стран.

Предстоящее мероприятие, как всегда, будет проходить в сентябре, но его структура изменится. Организаторы пообещали сохранить многообразие разделов, которые вновь будут расположены в двух павильонах КВЦ «Экспофорум», а основные проекты по стимулированию потребления рыбной продукции и ее продвижению будут реализованы в рамках фестиваля 20-22 сентября.

«С каждым годом количество посетителей растет. Соревноваться с самим собой становится сложнее, но в то же время интереснее. Мероприятие будет расширено и дополнено новыми проектами – форум и выставка становятся действительно большими глобальными событиями, которые развиваются по определенным законам. Мы их учитываем, но в то же время не перестаем слышать потребности наших клиентов», — отметил генеральный директор группы компаний Expo Solutions Иван Фетисов.

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