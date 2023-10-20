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Рыбный союз привел данные по потреблению рыбы среди россиян

Россияне отворачиваются от рыбы

По данным Росстата, потребление рыбы в России в 2022 г. упало до 19,2 кг на человека в год. Чтобы повысить этот показатель и довести его до рекомендованной Минздравом нормы, необходима федеральная программа, считают в Рыбном союзе.

Потребление рыбы и рыбной продукции в России продолжает падать. В 2022 г. этот показатель составил всего 19,2 кг на человека в год (в весе сырца) — на 10% меньше, чем годом ранее, сообщили в Рыбном союзе со ссылкой на материалы Росстата. В 2021 г. среднедушевое потребление рыбы находилось на уровне 21,2 кг, в 2020 г. — 20,2 кг, а за последние десять лет этот показатель снизился почти на 30%.

В отраслевом объединении считают, что такая картина подчеркивает необходимость создания федеральной программы по увеличению внутреннего потребления рыбной продукции. Тем более что в конце прошлого года Минздрав повысил рекомендованные нормы потребления рыбной продукции с 22 до 28 кг на человека в год. Разработать соответствующий план мероприятий, рассчитанный на период до 2030 г., в начале октября правительству поручил президент Владимир Путин.

«Для повышения потребления рыбы необходима ее масштабная популяризация, прежде всего, среди молодежи, налаживание госзакупок рыбы для школ и детских садов, а также развитие логистики и производства востребованной рыбной продукции», — прокомментировал ситуацию Fishnews председатель Рыбного союза Александр Панин.

Он отметил, что в стране уже реализуются отдельные инициативы, направленные на популяризацию рыбных продуктов. Однако появление правительственной программы позволит объединить эти усилия и ускорить продвижение рыбы на отечественном рынке.

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