Президент дал ряд «рыбных» поручений

В перечень поручений Владимира Путина по итогам августовского совещания вошли задачи по стимулированию потребления рыбной продукции, поддержке перевозок и объектам под крабовые квоты.

На сайте Кремля опубликовали перечень поручений президента по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 16 августа. Напомним, что в этой встрече участвовали руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и губернатор Камчатского края Владимир Солодов, поднявшие темы в сфере рыбной промышленности.

Чтобы россияне ели больше рыбы

В России должна появиться дорожная карта по увеличению потребления отечественной рыбопродукции на внутреннем рынке — с этим связан целый ряд задач, поставленных президентом, сообщает корреспондент Fishnews.

Соответствующий план мероприятий должно подготовить правительство на период до 2030 г. При этом ориентирами по реализации дорожной карты должны служить ежегодные целевые индикаторы.

Кабмину поручено предусмотреть мероприятия по увеличению доступности рыбной продукции для конечного потребителя. Особое внимание при этом должно быть уделено снижению затрат при транспортировке рыбы.

Следующее направление — стимулирование глубокой переработки водных биоресурсов.

Также в дорожную карту должны войти решения по развитию портовой и логистической инфраструктуры (в том числе по расширению использования Северного морского пути).

Предполагается, что правительство предложит меры по популяризации (социальной рекламе) потребления рыбной продукции и обратит особое внимание на детей и подростков. Так, предполагается наращивать присутствие рыбы в меню в том числе за счет питания в детсадах и школах.

Доклад по дорожной карте должен быть представлен до 1 февраля 2024 г., далее отчитываться о работе кабмину нужно раз в полугодие.

Напомним, что с предложением разработать госпрограмму по стимулирования потребления рыбной продукции в России выступил губернатор Владимир Солодов. «По экспертным оценкам, мы можем увеличить потребление рыбы внутри страны в два-три раза», — отмечал глава региона в интервью Fishnews.

Чтобы рыба легче попадала к россиянам

С темой повышения доступности рыбной продукции перекликается еще одно поручение. Правительство должно представить предложения о выделении в 2023 – 2026 гг. из федерального бюджета дополнительных средств на субсидирование перевозок по железной дороге рыбной продукции. При этом кабмин должен ориентироваться в том числе на необходимость включения в перечень субсидируемой продукции лососевых.

Вопросы «рыбной» логистики поднял на совещании у президента глава Росрыболовства. Илья Шестаков заявил о проблеме удорожания поставок продукции с Дальнего Востока в другие регионы страны в период лососевой путины. Руководитель ведомства предложил распространить субсидии, уже предусмотренные для продукции из минтая, на горбушу — вид лосося, составляющий основу общего улова красной рыбы.

Также кабмину поручено представить предложения о господдержке развития рыбной отрасли Азово-Черноморского бассейна. В том числе речь идет о выделении на эти цели средств федерального бюджета в предстоящему году. Минсельхоз уже представлял проект соответствующего постановления.

Срок выполнения поручений по железнодорожным перевозкам и Азово-Черноморскому бассейну — 1 ноября 2023 г.

Крабы и социальная инфраструктура

В перечень вошло и поручение по обязательствам, которые примут на себя победители будущих крабовых аукционов. Напомним, что покупатели долей квот на таких торгах обязуются реализовать в России инвестиционные проекты.

Правительству поручено представить предложения об обеспечении реализации проектов по строительству социальной инфраструктуры на сельских территориях прибрежных регионов при распределении крабовых квот. Срок — 1 ноября 2023 г.

Предложения должны быть подготовлены при участии заинтересованных органов исполнительной власти регионов.

Рассмотреть возможность создания объектов социальной инфраструктуры в качестве обязательства для победителей крабовых аукционов на совещании у президента также предложил губернатор Камчатки.

Уловам прокладывают Севморпуть

Правительство должно совместно с властями Камчатского края и Росатомом рассмотреть вопрос о дополнительных мерах господдержки для увеличения объемов перевозки рыбной продукции по Северному морскому пути. Доклад по этой теме надо представить до 1 декабря 2023 г.

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