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Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК выступил на одной из самых авторитетных международных площадок рыбной отрасли — Groundfish Forum. Фото пресс-службы АДМ

Глава АДМ представил тенденции российской минтаевой индустрии на Groundfish-2023

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак выступил на одной из самых авторитетных международных площадок рыбной отрасли — Groundfish Forum — с докладом о развитии минтаевой индустрии в России.

Юбилейный Groundfish Forum прошел с 17 по 19 октября в Афинах. По приглашению оргкомитета президент АДМ Алексей Буглак представил на авторитетной международной площадке информацию о тенденциях развития минтаевой индустрии в России.

Как отметил глава ассоциации, по итогам года российский вылов минтая приблизится к 2 млн тонн.

«В этом году выпуск минтая б/г ожидается на уровне прошлого года, но на 14% ниже допандемийного 2019-го. Несмотря на снижение выпуска филе, российские рыбаки наращивают выпуск сурими. Этому способствует увеличение производственных мощностей: сегодня сурими в России выпускают 6 больших траулеров-процессоров и 2 береговых завода. 88% уловов российского минтая перерабатывается в море, 12% — на береговых заводах. С учетов планов по развитию отрасли, к 2026 году объем береговой переработки минтая может вырасти до 450 тыс. тонн», — рассказал Алексей Буглак.

По его словам, за восемь месяцев текущего года экспорт мороженого минтая сократился на 15%. На распределение поставок российского минтая на мировом рынке будет влиять растущий спрос на внутреннем рынке, который по итогам трех кварталов текущего года вырос на 13% к уровню прошлого года. Для развития внутреннего рынка минтая в этом году АДМ запустила масштабную маркетинговую кампанию.

Среди других спикеров первого дня деловой программы форума были президент и генеральный директор A. Espersen Клаус Нильсон, президент Glacier Fish Company Джим Джонсон, управляющий директор Nordic Group Мортен Дженсен, генеральный директор Talleys Limited Тони Хазлетт, президент Grobest Global Services Рон Ришер, исполнительный вице-президент H&N Group Кристин Нго и другие. Модераторами сессии выступили вице-президент Gorton’s Inc. Лиза Вебб и президент Trident Seafoods Джо Бандрант, сообщили Fishnews в пресс-службе АДМ.

Groundfish Forum — один из самых авторитетных форумов рыбной индустрии, который каждый год собирает крупнейшие компании сектора со всего мира. Основная цель — обсуждение ситуации с запасами и промыслом донных видов рыб, обмен информацией о мерах, применяемых рыболовными державами для развития отрасли, и обмен лучшими практиками в этой сфере.

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