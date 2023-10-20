Президент ВАРПЭ: Крабовый аукцион позволил избежать «проклятья победителя»

Торги по продаже квот на краба продемонстрировали высокую бюджетную эффективность и предусматривают значимые инвестобязательства, оценил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. В то же время при покупке, считает он, удалось избежать «иррационального оптимизма».

Экономическими оценками прошедшего крабового аукциона президент ВАРПЭ Герман Зверев поделился на брифинге 20 октября, сообщает корреспондент Fishnews.

Бюджетная эффективность последних торгов выше, чем в 2019 г., отметил он. Если брать показатель предполагаемых поступлений, очищенный от инфляции, то он на 60% выше, чем у аукциона первого этапа. «Это очень хороший результат», — заявил руководитель ассоциации. По данным электронной площадки торгов, реализация долей квот обеспечивает для госбюджета 214 млрд рублей.

Также покупатели принимают на себя обязательства по строительству промысловых судов и логистических комплексов. Объем вложений в эти проекты ВАРПЭ оценивает в 50-52 млрд рублей.

Также глава ассоциации прокомментировал, почему фактические результаты аукциона отличаются от ценовых ожиданий, которые были на более раннем этапе. На стратегию участников повлияло два ключевых события конца лента и начала осени — это введение экспортных пошлин и повышение ключевой ставки, заявил президент ВАРПЭ.

На аукционе, считает он, удалось избежать «иррационального оптимизма». Оценивая продажу долей крабовых квот, руководитель ассоциации обратился к теории нобелевских лауреатов Уилсона и Милгрома. Минувшие торги, отметил Герман Зверев, это классический вариант теории аукциона с общей компонентой стоимости: независимо от того, какой объем денег внесет победитель, реальная доходность актива не изменится. «В аукционах с общей компонентой стоимости, ценности, участники торгуются очень осторожно, делают ставки с учетом того, что, победив, могут оказаться слишком оптимистичными», — процитировал работу экономистов глава отраслевой ассоциации.

При продаже долей, полагает он, обошлось без «крабового пузыря», который был бы чреват «проклятьем победителя», когда покупатель лота впоследствии сталкивается с тем, что доходность актива кратно ниже предполагавшейся.

Результаты аукциона, по мнению Германа Зверева, соответствуют экономическим реалиям и учитывают ближайшую перспективу.

Он также подчеркнул, что работа по подготовке и проведению аукциона со стороны Росрыболовства и РАД была проведена тщательно и качественно.

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