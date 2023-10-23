Прибрежные страны договорились об общем ОДУ на северо-востоке Атлантики

Государства, управляющие запасами сельди, путассу и скумбрии в Северо-Восточной Атлантике, договорились об общих допустимых уловах на 2024 г. Теперь странам предстоит разделить эти лимиты между собой таким образом, чтобы не было перелова.

Все три вида уже несколько лет сталкиваются с проблемами устойчивости запасов. Некоторые промыслы лишились сертификатов Морского попечительского совета (MSC) более четырех лет назад, отмечает портал Seafood Source.

Запасом атланто-скандинавской сельди управляют Норвегия, Россия, Великобритания, Фарерские острова и Исландия. Они установили ОДУ в 390 тыс. тонн — в точном соответствии с рекомендациями Международного совета по исследованию моря (ICES). По сравнению с показателем 2023 г. (511,2 тыс. тонн) это снижение на 24%.

Ресурсы скумбрии находятся под управлением Исландии, Евросоюза, Фарерских островов, Гренландии, Норвегии и Великобритании. Их делегации по рекомендациям ICES установили суммарный ОДУ в 739,4 тыс. тонн. В 2023 г. этот показатель составлял 782,1 тыс. тонн.

Наконец, вовлеченные в промысел путассу стороны — Норвегия, ЕС, Великобритания, Фарерские острова и Исландия — установили квоту в 1,5 млн тонн. Это также соответствует рекомендациями ICES. По сравнению с 2023 г. лимит вылова увеличен на 13%.

Таким образом, согласованные суммарные ОДУ соответствуют научным рекомендациям, и в этом нет ничего нового. Прибрежные государства заключали аналогичные соглашения в прошлом, однако позднее расходились во мнениях, как разделить квоты. В результате фактический вылов в сумме превышал установленный лимит, сообщает корреспондент Fishnews.

Постоянный перелов запасов побудил рыбаков из ЕС добиваться принятия мер в отношении запасов, и многие оптовые покупатели, включая Biomar, Young's и Asda, пригрозили прекратить закупки, если прибрежные государства снова не договорятся.

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