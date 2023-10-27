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Меморандум о сотрудничестве по развитию двусторонних логистических связей подписали гендиректор Владморрыбпорта (входи в ГК «ТИГР») Александр ШЕВЧЕНКО и президент компании «Цзиньчжоу» ЛЮ Хуэй. Скриншот видео

Для поставок грузов в Китай развивают новые маршруты

Владморрыбпорт заключил меморандум о сотрудничестве с портом Цзиньчжоу. Стороны договорились о запуске прямого линейного сервиса, позволяющего оптимизировать время и логистику доставки.

Меморандум о сотрудничестве по развитию двусторонних логистических связей подписали гендиректор Владморрыбпорта (входит в ГК «ТИГР») Александр Шевченко и президент компании «Цзиньчжоу» Лю Хуэй.

«Порт Цзиньчжоу – ближайший к нам незамерзающий порт Китая», - отметил Александр Шевченко. Грузооборот китайского порта сейчас составляет 100 млн тонн в год, в перспективе двух-трех лет - развитие до 300 млн тонн. Сотрудничество позволит обеспечить доставку грузов по самому короткому логистическому пути из России в КНР, рассказали Fishnews в пресс-службе ГК «ТИГР».

Соглашение о сотрудничестве направлено на развитие комплексного мультимодального сервиса доставки скоропортящихся и термочувствительных грузов по непрерывной холодильной цепи. О ее появлении впервые на российском рынке президент группы компаний Сергей Дарькин заявил в рамках пленарной сессии Международной конференции по непрерывной холодильной цепи 28 сентября в Санкт-Петербурге.

Особое внимание уделено также расширению грузооборота контейнерных перевозок, доставки рефрижераторных и генеральных грузов. Так, порт Цзиньчжоу обязуется предоставлять технологическую возможность подключения 800 рефрижераторных контейнеров на судах или терминалах.

Представители администрации города Цзиньчжоу и руководство одноименного порта высоко оценили инфраструктуру и имеющиеся мощности Владивостокского морского рыбного порта, отметили в пресс-службе.

«Сотрудничеству между Россией и Китаем уделяется особое внимание. Мы считаем, что «Тихоокеанская инвестиционная группа», Владивостокский морской рыбный порт – важнейшие партнеры в России. Мы не ограничиваемся логистическим сотрудничеством, будем развивать торговлю между нашими компаниями, а также другие сферы деятельности в рамках стратегии взаимодействия, обозначенной руководством наших стран», - отметил вице-президента «Цзиньчжоу Порт» Цао Чэн.

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