Россия обновила климатическую доктрину

Владимир Путин утвердил новую Климатическую доктрину РФ. Документ предполагает в том числе и реализацию комплекса мер по адаптации к изменению климата.

Новая национальная климатическая доктрина утверждена указом президента от 26 октября 2023 г. № 812. При этом утратила силу концепция, принятая в 2009 г.

Как сообщает корреспондент Fishnews, новая доктрина должна служить основой для выработки и реализации климатической политики страны. При этом отмечено, что документ базируется в том числе на международных договорах России в области климата.

Среди основных задач климатической политики — усиление научного обеспечения, подготовка и принятие мер по адаптации к изменениям климата, а также мер по смягчению антропогенного воздействия на климат. Предусмотрена и разработка комплекса мероприятий по сокращению выброса парниковых газов или увеличению их поглощения.

В доктрине оговорено, что Россия участвует в выработке коллективных мер международного сообщества по смягчению антропогенного влияния на климат.

В числе негативных для страны последствий ожидаемых климатических изменений названо нарушение экологического равновесия, включая вытеснение одних биологических видов другими. В числе позитивных последствий указано улучшение ледовой обстановки в арктических морях.

Доктрина предусматривает разработку и выполнение федеральными ведомствами комплекса мер по адаптации к климатическим изменениям, в том числе в рамках национального и отраслевых планов.

Напомним, что в декабре 2021 г. Минсельхоз утвердил отраслевой план адаптации к изменениям климата в сфере АПК и области рыболовства на 2022 г. В документе, в частности, отмечалось, что климатические изменения ярче всего выражены в арктических и субарктических морях, к которым относятся ключевые для российского промысла акватории — Охотское, Баренцево, Берингово моря.

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