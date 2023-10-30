Новый протокол расширил возможности поставок рыбы в Китай

Подписанный в сентябре протокол позволяет поставлять в КНР все виды водных биоресурсов, рассказал заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков.

Представители Россельхознадзора и Главного таможенного управления КНР 26 сентября в Санкт-Петербурге подписали протокол, регулирующий вопросы поставок рыбопродукции из России в Китай.

«Проект протокола поступил в адрес Россельхознадзора в ноябре 2019 года и прошел не один цикл согласований с китайской стороной, Минсельхозом Российской Федерации, МИД РФ и Росрыболовством. Подписан в рамках 11-го заседания Российско-Китайской постоянной рабочей группы по сотрудничеству в сфере ветеринарного, фитосанитарного контроля и безопасности пищевых продуктов», — рассказал в интервью Fishnews замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков.

Благодаря этому документу в ближайшее время поставки всех видов и латинских названий рыбо- и морепродукции из России в Китай смогут осуществляться без учета того, есть ли экспортируемый вид гидробионтов в «Каталоге видов продукции водных промыслов и стран (регионов), получивших санитарно-карантинное разрешение на ввоз продукции в Китай или ранее уже осуществлявших торговлю с Китаем». Последний будет соответствующим образом изменен.

«Это позволит поставлять в КНР все виды водных биоресурсов», — отметил Константин Савенков. Он также рассказал о вопросе поставок рыбопродукции в Китай, остающемся на повестке дня.

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