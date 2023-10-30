В правила распределения квот внесли поправки

Правительство учло последние изменения законодательства в правилах распределения квот добычи для промысла, правилах заключения договоров на доли квот и правилах распределения квот по пользователям, с которыми заключены договоры.

Правительство внесло изменения в постановление от 23 августа 2018 г. № 987. Поправки вступили в силу с 27 октября.

Напомним, что это постановление определяет целый ряд правил, связанных с квотами на промышленную добычу водных биоресурсов. Так, оно устанавливает правила, по которым квоты распределяются путем заключения договоров с пользователями, порядок подготовки и заключения договоров, правила распределения квот между пользователями, с которыми заключены договоры на доли.

Как сообщает корреспондент Fishnews, во все эти правила внесли изменения. Они учитывают новшества законодательства в сфере контроля за иностранными инвестициями в стратегические отрасли (рыболовство также относится к таковым) — соответствующий закон был принят в декабре 2022 г.

Также в порядке распределения квот по пользователям, с которыми заключены договоры на доли, отразили решение об использовании повышающего коэффициента для расчета объемов субъектам малого и среднего бизнеса — это было предусмотрено при введении второго этапа инвестквот.

Изменения в базовый документы внесены постановлением от 24 октября 2023 г. №1765.

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