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Законодательство об экологической экспертизе планируется уточнить

Минприроды предложило уточнить сферу ГЭЭ в море

Министерство природных ресурсов и экологии представило законопроект с закрытым перечнем объектов государственной экологической экспертизы. Поправки предложено внести в законы об исключительной экономзоне, континентальном шельфе, внутренних морских водах и территориальных водах.

Проект изменений в сфере государственной экологической экспертизы размещен на портале regulation.gov.ru. В законах об ИЭЗ, континентальном шельфе, внутренних морских водах и территориальном море предлагается установить конкретные перечень объектов ГЭЭ, сообщает корреспондент Fishnews.

Проект закона подготовлен в соответствии с июльским поручением правительства и сентябрьским письмом аппарата правительства о предоставлении в кабмин согласованного законопроекта, который предусматривает закрытые списки таких объектов, говорится в пояснительной записке.

Сейчас формулировки законов допускают неоднозначное толкование в этой части и необходимость представления на ГЭЭ документации по любой деятельности, предусмотренной на море и континентальном шельфе, отметили разработчики проекта. Внесение изменений, по их мнению, позволит исключить возможность для расширенного толкования.

Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2024 г. — такой срок предусмотрен, так как речь идет о требованиях к экономической деятельности (а в этом случае правовая база оговаривает особые сроки вступления в силу).

В части рыбной отрасли в закрытых перечнях осталась документация, обосновывающая осуществление индустриальной аквакультуры, а также пастбищной аквакультуры в пределах особо охраняемых природных территорий и их охранных зон (если такая деятельность допускается законодательством об ООПТ).

Напомним, что в сентябре Госдума уже приняла в первом чтении законопроект, призванный урегулировать вопросы в сфере государственной экологической экспертизы. До 27 октября по этому документу действовал срок представления поправок ко второму чтению.

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НазадМетки: аквакультураправительство
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