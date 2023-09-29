Коррективы закона о ГЭЭ прошли первое чтение

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении изменения в закон «Об экологической экспертизе» и другие законодательные акты. В числе прочего документ затрагивает вопросы проведения госэкспертизы в аквакультуре и рыболовстве.

Разработанный Минприроды законопроект правительство внесло в Госдуму в августе. Согласно поправкам, требование о госэкспертизе не распространяется на пастбищную аквакультуру, за исключением случаев, когда она осуществляется в границах особо охраняемых природных территорий и охранных зон ООПТ.

Также оговаривается, что срок проведения ГЭЭ не должен превышать 42 рабочих дня, а для проектов, связанных с аквакультурой, — 20 рабочих дней.

Кроме того, вносятся коррективы в ряд федеральных законов, уточняя требования к проведению госэкспертизы в рыболовстве. Суть изменений в том, что госэкспертизе будут подвергаться именно материалы, обосновывающие общий допустимый улов и внесение в ОДУ изменений. Таким образом снимается возможность расширенного толкования, с которой столкнулись рыбопромысловые предприятия.

Ранее в поддержку законопроекта высказался заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов. Эти поправки в случае принятия уберут серьезный административный барьер для марикультурных хозяйств, отметил представитель ведомства в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

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