ДВНПС ждут на Камчатке

В этом году и первой половине следующего в Камчатском крае пройдет ряд значимых для рыбохозяйственного комплекса мероприятий, отметил губернатор Владимир Солодов. Это события и межрегионального, и международного характера.

В ноябре в Петропавловске-Камчатском соберется Дальневосточный научно-промысловый совет. На осеннем заседании ДВНПС традиционно подводят итоги лососевой путины, обсуждают распределение общих допустимых уловов по видам квот и подготовку к промыслу минтая, сообщает корреспондент Fishnews.

На Камчатку прибудут представители рыбной промышленности со всего Дальнего Востока, руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, ученые, отметил Владимир Солодов на оперативном совещании в краевом правительстве.

«Нам важно и оргвопросы, и содержательную повестку качественно отработать», — заявил губернатор. Возможно, в дальнейшем закрепится традиция проведения заседаний ДВНПС на Камчатке, считает он.

В следующем году в регионе рассчитывают организовать мероприятие для развития экономического сотрудничества с Китаем. «У нас есть договоренность, что одно из совместных российско-китайских мероприятий может пройти на Камчатке в первом полугодии 2024 года», — рассказал губернатор. Приезд руководства рыбной отрасли КНР в край, по мнению Владимира Солодова, может стать историческим для повышения отдачи от рыбохозяйственного комплекса для экономики Камчатки. Перспективы губернатор видит в том, чтобы регион стал логистическим центром для поставок продукции и на внутренний рынок, и зарубежным партнерам.

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