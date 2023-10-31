По треске предложили дополнительные меры регулирования

Минсельхоз России представил предложения по ограничениям промысла трески в Западно-Беринговоморской и Чукотской зонах в 2023 и 2024 гг. Представители рыбной промышленности заявляли о проблеме с этим ресурсом.

Проект приказа о дополнительных мерах регулирования промышленного лова трески в Дальневосточном бассейне на 2023 г. опубликован на портале regulation.gov.ru.

Как сообщает корреспондент Fishnews, предлагается установить запрет на спецпромысел трески в Западно-Беринговоморской и Чукотской зонах по 31 декабря 2023 г. и с 1 января по 15 апреля 2024 г. Речь идет о запрете для всех орудий и способов добычи.

О проблемах на промысле трески ранее заявил целый ряд рыбохозяйственных объединений и руководство регионов: они говорят о сложной ситуации с запасом и опасаются, что предприятия не смогут достигнуть обязательного порога освоения квот. В октябре вопрос обсуждался на совещании, организованном Росрыболовством. Состояние и перспективы промысла трески также предложено рассмотреть в ноябре на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета (ДВНПС).

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