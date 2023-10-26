«Тресковый вопрос» просят вынести на ДВНПС

Рыбаки столкнулись с серьезными сложностями при освоении трески в Западно-Беринговоморской зоне. Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья предлагает вернуться к обсуждению непростой темы на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета.

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья направила руководителю Росрыболовства Илье Шестакову обращение по проблематике промысла трески в Беринговом море, сообщает корреспондент Fishnews.

Отраслевое сообщество говорит о слабой промысловой обстановке, рыбаки опасаются, что не достигнут планки по обязательному освоению и могут лишиться долей квот. О проблеме уже заявляли целый ряд рыбохозяйственных объединений и руководство регионов. В октябре Федеральное агентство по рыболовству провело с наукой и представителями рыбной промышленности совещание, на котором обсуждались возможные решения.

Пользователи, специализирующиеся на ярусном лове трески, принимают все возможные меры для выполнения обязательств по освоению выделенных квот, подчеркнул президент АРПП Георгий Мартынов в письме к главе Росрыболовства.

Отраслевое объединение обращает внимание на то, что причиной слабой промысловой обстановки стало значительное снижение промыслового запаса трески в Западно-Беринговоморской зоне. Недоосвоение — это результат возникновения чрезвычайной ситуации, отметили в ассоциации и призвали не лишать долей квот предприятия, выставившие флот на промысел в 2022-2023 гг.

В ассоциации предлагают введение запрета на специализированный промысел трески в Западно-Беринговоморской зоне с 10 декабря 2023 г. по 15 апреля 2024 г.

АРПП также выступила за то, чтобы рассмотреть вопрос по треске на очередном заседании Дальневосточного научно-промыслового совета. Необходимо заслушать информацию отраслевой науки о состоянии и перспективах промысла этого объекта в Западно-Беринговоморской зоне, отметили в объединении.

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