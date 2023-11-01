Арбитражи сформировали практику дел по балтийской треске

Арбитражный суд Калининградской области отказал Росрыболовству в расторжении договора на долю квоты с компанией, не доловившей треску в Балтийском море. В своем решении судебная инстанция указала на «сложившуюся практику» по спорам с аналогичными обстоятельствами.

Судебные разбирательства отраслевого регулятора с добытчиками балтийской трески, о которой Fishnews сообщал неоднократно, продолжаются. Еще одна компания выиграла процесс у Росрыболовства — пока только в первой инстанции.

Промысловики успешно отбились, указав на плохое состояние запаса. В подтверждение представитель компании-ответчика сослался на данные АтлантНИРО, протоколы заседаний Балтийского научно-промыслового совета, информацию Западно-Балтийского теруправления Росрыболовства, публикации Fishnews.

Также как аргумент в пользу компании-ответчика суд рассмотрел ссылки на прежние решения по делам, где фигурировала балтийская треска. На их основании при вынесении решения арбитраж отметил «сложившуюся практику рассмотрения споров с аналогичными фактическими обстоятельствами».

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