Проблема малорыбья принимается во внимание в судах по квотам

Плохое состояние популяции трески на Балтике находит отражение в судебных разбирательствах: Росрыболовство пытается расторгнуть договоры на квоты с компаниями, уличенными в недолове. Однако арбитражи склонны прислушиваться к доводам рыбаков.

О депрессивном состоянии запасов восточно-балтийской трески специалисты Атлантического филиала ВНИРО (АтлантНИРО) за последние годы сообщали неоднократно. Писали, что под воздействием абиотических факторов треска мельчает, что ее запас достиг исторически минимального уровня.

Ряд рыбодобывающих компаний в течение двух лет не осваивал 70-процентный порог освоения квот, в результате чего Росрыболовство в лице Западно-Балтийского теруправления инициировало судебные процессы о расторжении «квотных» договоров. С начала марта в арбитражах вынесены судебные акты по двум схожим делам из этой серии (оба пользователя — из Калининграда). В обоих случаях суды отказали Росрыболовству, сообщает корреспондент Fishnews.

В одном случае принято постановление суда третьей, кассационной, инстанции, которая закрепила акты нижестоящих судов. Во втором случае — принято постановление уже четвертой инстанции, Верховного суда, который также согласился с правильностью ранее принятых трех судебных актов по делу (в пользу рыбаков). В обоих случаях арбитражи приняли во внимание доводы рыбопромышленников о неудовлетворительном состоянии запаса.

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