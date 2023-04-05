Добытчики балтийской трески продолжают судиться за свои квоты

В Калининграде начали рассматривать новую серию арбитражных процессов о лишении пользователей квот балтийской трески по причине недолова. Ранее «снижение числа неэффективных пользователей» обсуждалось как мера по увеличению вылова.

В марте Fishnews писал об арбитражных делах, в которых отраслевой регулятор добивался расторжения договоров о предоставлении квот балтийской трески по причине недолова в 2019-2020 гг. В новой серии аналогичных дел период недолова сместился на 2020-2021 гг. В течение марта текущего года Арбитражный суд Калининградской области рассмотрел в первой инстанции не менее шести таких дел (1, 2, 3, 4, 5, 6), сообщает корреспондент Fishnews.

В трех случаях суд отказал Росрыболовству, еще три иска были удовлетворены. Во всех «проигрышных» случаях пользователи не направляли своего представителя на заседание суда, а в двух — даже не предоставили письменный отзыв на иск.

Предприятия, победившие в суде, не отрицали факт недолова, однако ссылались на депрессивное состояние промыслового запаса балтийской трески в последние годы, а также на сложности из-за пандемии коронавируса. В качестве доказательств суду предоставлялись протоколы заседаний Балтийского научно-промыслового совета, обзорные пресс-релизы Атлантического филиала ВНИРО, опубликованные на портале Fishnews, и ссылки на ранее принятые решения арбитража по аналогичным делам.

Напомним, что на отраслевом совещании в АтлантНИРО в ноябре прошлого года обсуждали предлагаемую меру для повышения вылова трески — «снижение числа неэффективных пользователей».

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