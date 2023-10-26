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Российский объединенный стенд на выставке в Циндао привлекает внимание издалека. Фото пресс-службы Expo Solutions Group

Российский стенд на рыбопромышленной выставке в Циндао отличился рекордами

Национальный стенд России на China Fisheries & Seafood Expo объединил компании из самых разных регионов. Главная отраслевая площадка Китая тепло встретила российских участников.

Одна из крупнейших в Азии и во всем мире рыбопромышленных выставок — China Fisheries & Seafood Expo — проходит с 25 по 27 октября. В первый день, по данным организаторов, выставку рыбной индустрии посетило около 33 тыс. человек.

Площадь объединенного российского стенда впервые в истории превысила 1000 кв. м. Основу экспозиции составили рыбопромышленные предприятия из разных регионов России: «Антей», «Океанрыбфлот», Рыболовецкая артель имени 50 лет Октября, РК имени Ленина, рыболовецкий колхоз «Простор», РК «Дружба», «Восток-1», РРПК, «Дальрыба», Тымлатский рыбокомбинат, Озерновский РКЗ, «К-флот», «Росрыбфлот», «ФОР-Групп», ЮКРК, СЗРК, «Камчатский меридиан», «Балтийский берег», «Камлайн» и другие лидеры отрасли. Свои услуги представляют логистические компании: «Дальрефтранс», «Рефагротранс», «Полярная звезда» – а также Охотский судоремонтный завод в составе экспозиции Хабаровского края. Кроме того, участие принимают центры поддержки экспорта Мурманской области, Приморского края и Камчатки. Всего – 42 участника на 25 стендах.

После открытия выставки ее посетила российская делегация во главе с руководителем Росрыболовства Ильей Шестаковым. Для обсуждения перспектив экономического сотрудничества в Циндао прибыл и губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Совместно с заместителем министра сельского хозяйства КНР Ма Юсяном они осмотрели экспозицию российского павильона. Затем состоялись неформальные переговоры с представителями китайского бизнеса (Корпорация «Ляоюй», Beijing Seabridge Marketing Co. и др.) и административными органами КНР, рассказали в пресс-службе отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group. ESG традиционно организовала участие российских предприятий при поддержке Росрыболовства.

«Главная отраслевая площадка Китая и всей Азии тепло встретила российских участников. Азиатско-Тихоокеанский регион — одно из наиболее перспективных направлений для рыбопромышленников со всего мира, это заметно по составу экспонентов и количеству посетителей. Российская экспозиция, как всегда, стала самой заметной и мощной на всей выставке и привлекла огромное внимание посетителей. Это отметила и официальная китайская делегация во главе с заместителем министра сельского хозяйства КНР. Мы очень рады, что смогли использовать эту возможность максимально эффективно», — сообщил Fishnews генеральный директор группы компаний Expo Solutions Иван Фетисов.

26-я выставка China Fisheries & Seafood Expo проходит в Hongdao International Convention and Exhibition Center, в Циндао. Ежегодно она собирает более 30 000 представителей рыбного промысла, переработки, аквакультуры и услуг для отрасли из более чем 80 стран. Помимо России, экспозицию в рамках национальных павильонов также представляют Канада, Чили, Эквадор, Индия, Япония, Ирландия, Норвегия, Пакистан, Перу, Южная Корея, США, Вьетнам.

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Fishnews

  • Российский объединенный стенд на выставке в Циндао привлекает внимание издалека. Фото пресс-службы Expo Solutions Group
  • Представители российских властей и бизнеса проводят в Циндао переговоры с зарубежными партнерами. Фото пресс-службы Expo Solutions Group
  • Морепродукты — это не только вкусно и полезно, но и красиво. Фото пресс-службы Expo Solutions Group
  • Россию на China Fisheries & Seafood Expo представляют компании из самых разных регионов. Фото пресс-службы Expo Solutions Group
  • В первый день выставку в Циндао уже посетило около 33 тыс. человек. Фото пресс-службы Expo Solutions Group
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