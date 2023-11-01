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Личинки мухи черная львинка могут стать достойной альтернативой дефицитной рыбной муке. Фото James Niland. CC BY 2.0

У рыбной муки появилась крылатая альтернатива

Российские производители рыбных кормов получили возможность использовать в качестве сырья насекомых. Личинки мухи черная львинка могут стать достойной альтернативой дефицитной рыбной муке, считают в Ассоциации «Росрыбхоз».

В прошлом году обеспечение кормами стало одной из главных проблем для отечественной аквакультуры. Причем наиболее остро ее ощутил самый бурно растущие сектор — лососеводческие и форелеводческие хозяйства. Российские производители попытались удовлетворить потребности рынка, но пока не преуспели, особенно по высокопродуктивным кормам — во многом из-за нехватки основных компонентов, к которым относится рыбная мука и жир.

Возможность замены в рецептурах рыбных кормов рыбной муки на иной белок животного происхождения обсуждалась в ходе серии совещаний, которые Ассоциация «Росрыбхоз» провела с представителями комбикормовых заводов. Один из проектов, предложенный компанией «Лимкорм» («АгроАкадемия»), предусматривал запуск высокотехнологичного производства животного белка из личинок мухи черная львинка. За рубежом продукция из этого насекомого широко используется в кормовой индустрии, в том числе при производстве кормов для лососевых видов рыб.

Но для реализации проекта даже при наличии отработанной технологии требовалась систематическая поддержка государства. «Такая поддержка возможна только в случае отнесения продукции из мухи черная львинка к сельскохозяйственной продукции», — рассказали Fishnews в Росрыбхозе. Именно поэтому ассоциация, проанализировав зарубежный опыт и отработав этот вопрос с научными институтами, инициировала процесс включения черной львинки в перечень сельскохозяйственной продукции.

Более двух лет потребовалось, что внести соответствующие изменения в приказы Минсельхоза и Росстандарта, включая классификаторы ОКВЭД и ОКПД. Эта работа проводилась в тесном взаимодействии с двумя подразделениями Минсельхоза: департаментом животноводства и племенной деятельности и департаментом регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры, подчеркнули в ассоциации.

В результате 10 октября вышло распоряжение правительства, корректирующее перечень сельскохозяйственной продукции. В этом документе появилась продукция из черной львинки, причем в разных видах — жиры, мука, гранулы и пюре, что дает возможность использовать черную львинку в качестве сырья для производства кормов любым комбикормовым предприятиям.

«Мы провели очень кропотливую, серьезную и важную работу. К сожалению, качественная рыбная мука остается дефицитным товаром, а потребность в кормах для аквакультуры будет только нарастать. Поэтому необходимо задействовать альтернативные источники протеина, причем желательно животного происхождения. Теперь можно сказать, что правовая база для этого в отрасли заложена», — отметил председатель правления Росрыбхоза Василий Глущенко.

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