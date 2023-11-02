США обещают закупать японскую рыбопродукцию для нужд армии

США начали закупать японские рыбу и морепродукты для нужд своих военных, расквартированных в Японии. Так Соединенные Штаты решили поддержать рыбаков, пострадавших от запрета на экспорт их продукции в КНР.

Об этом посол США в Японии Рам Эмануэль рассказал в интервью информационному агентству Reuters. Он также заявил, что нынешний запрет Китая является частью «экономических войн».

«Это будет долгосрочный контракт между вооруженными силами США и рыболовными кооперативами здесь, в Японии», — отметил посол. Планируется, что это позволит компенсировать потери из-за приостановки экспорта на китайский рынок.

Первая закупка, по данным Reuters, составила менее тонны гребешка против 100 тыс. тонн, отправленных в КНР в прошлом году.

Тем не менее, американский посол пообещал, что в скором времени морскую продукцию японского происхождения начнут подавать в столовых на суше и на борту военных кораблей, а также продавать в магазинах и ресторанах на военных базах. По словам посла, со временем закупки должны распространиться на все виды рыб и морепродуктов, сообщает корреспондент Fishnews. При этом Рам Эмануэль упомянул, что ранее американские военные воздерживались от покупки рыбы в Японии.

Посол считает, что США стоит проанализировать общий объем импорта рыбопродукции из Японии и Китая. Он также добавил, что сейчас американская сторона ведет переговоры о том, чтобы направить выловленный в Японии гребешок на переработку в США.

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