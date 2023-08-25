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АЭС «Фукусима-1». Фото the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism of Japan

Китай решил пока отказаться от рыбопродукции из Японии

Таможенное управление Китая объявило, что полностью приостанавливает импорт морской продукции японского происхождения в связи с риском ее радиоактивного загрязнения. Решение Токио о сливе воды с АЭС «Фукусима-1» назвали «крайне эгоистичным и безответственным».

«Океан является общей собственностью всего человечества, и начало сброса загрязненных радиацией вод с АЭС «Фукусима-1» в океан является крайне эгоистичным и безответственным поступком, который игнорирует интересы международной общественности», — цитирует The Guardian заявление МИД Китая.

Пекин также предупредил о возможной вторичной технологической катастрофе для местного населения и всего мира после аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 г. В июле на фоне заявлений Токио об исполнении ранее принятого решения о сливе загрязненной воды Пекин ввел дополнительные проверки японской продукции из водных биоресурсов, сообщает корреспондент Fishnews.

Гонконг и Макао тоже приняли меры

Ранее глава администрации Гонконга (специального административного района КНР) Джон Ли (John Lee) также выступил против решения Японии начать сброс загрязненной воды. Он заявил, что введет запрет на импорт рыбы и морепродуктов из этой страны с 24 августа — как только Токио приступит к реализации своего намерения.

В июле администрация Гонконга анонсировала, что запрет коснется рыбопродукции из 10 японских регионов. Впрочем, поставок из остальных префектур эти меры затронуть не должны. Ограничения вводятся на поставки живых, мороженых, сушеных рыбы и морепродуктов, а также соли и водорослей.

Администрация Макао решила ввести схожие меры в отношении гидробионтов из 10 японских префектур, отмечает Reuters.

Россия ограничилась проверками

Напомним, РФ не стала ограничивать импорт японской рыбопродукции, но поставила ее на особый контроль. Усиленными проверками таких товаров занимаются Россельхознадзор и Роспотребнадзор.

Кроме того, Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии проведет комплексные мониторинговые исследования для оценки состояния водных биоресурсов в зоне распространения использованной на АЭС воды. В Росрыболовстве рассчитывают, что экспедиция позволит убедиться в безопасности акватории Южно-Курильского района и отсутствии рисков для промысла дальневосточных рыбаков.

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