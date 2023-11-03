Туристам и грузам в Приморье обещают комфортные зоны ожидания

У каждого пограничного перехода в Приморье появятся комфортные транспортно-логистические центры, заявил зампред краевого правительства Николай Стецко о планах по развитию автомобильных пунктов пропуска.

Для ожидания перехода госграницы в Приморском крае будут созданы комфортные условия, обещают власти региона. О планах в этом направлении заместитель председателя краевого правительства Николай Стецко рассказал на форуме «Экспортный потенциал Приморья», сообщает корреспондент Fishnews.

В ближайший год должны открыться реконструированные пограничные переходы, в том числе «Пограничный», «Краскино», напомнил зампред о графике Росгранстроя.

«Но мы также понимаем, что необходимо модернизировать и совершенствовать дороги, которые ведут к этим погранпереходам. У нас разработана проектно-сметная документация ко всем пунктам пропуска», — заявил Николай Стецко.

Он также отметил, что руководство региона поставило задачу сделать комфортным пребывание в зоне госграницы. «У каждого погранперехода в ближайшее время появятся комфортные транспортно-логистические центры, со всей необходимой инфраструктурой для экспортеров и туристов», — сказал заместитель председателя правительства Приморья.

Напомним, что состояние автомобильных пунктов пропуска — одна из болевых точек в сфере торговли и туризма для края. На проблемы не раз жаловались как туристы, так и те, кто работает с поставкой товаров.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews