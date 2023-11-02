АРПП: К вопросу пошлин важно вернуться и с точки зрения экспорта, и с точки зрения внутреннего рынка

Россия встраивается в мировые рыбные рынки с учетом их условий, и для сохранения позиций необходимо проанализировать список продукции, по которой введены экспортные пошлины, заявил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

О необходимости вернуться к вопросу о введенных в сентябре экспортных пошлинах руководитель АРПП Георгий Мартынов заявил на пленарной сессии форума «Экспортный потенциал Приморья» во Владивостоке, сообщает корреспондент Fishnews.

Россия добывает солидные объемы рыбы и морепродуктов, в том числе производит важнейшие на экспортном направлении товары. Однако при общем мировом вылове от 96 до 90 млн тонн (по данным ФАО) на долю российских уловов приходится около 5 млн тонн — всего порядка 5%, обратил внимание президент ассоциации. То есть Россия встраивается в те условия на рынках, которые есть, а не диктует их. И здесь очень важно оценивать регуляторные решения с точки зрения сохранения завоеванных позиций, считает Георгий Мартынов.

В связи с этим нужно проанализировать утвержденный правительством список для введения гибкой экспортной пошлины и посмотреть, для каких рыбных товаров такая дополнительная нагрузка губительна, предложил президент АРПП.

Вопрос с пошлинами руководство ассоциации подняло и на встрече с сенатором от Приморского края Людмилой Талабаевой в октябре. Рост расходов предприятий может отразиться и на стоимости продукции на внутреннем рынке, считают в АРПП.

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