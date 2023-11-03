Минфин поделился планами по налогам

Значительный рост расходов бюджета ставит перед Министерством финансов задачу «соответствующим образом выстраивать налоговую политику». При этом базовые параметры системы остаются без изменений, заявили в ведомстве.

Статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов на встрече с бизнесом ответил на вопросы о планах в области налоговой политики. Краткие тезисы по его выступлению опубликованы на сайте министерства, сообщает корреспондент Fishnews.

Как отметили в ведомстве, в связи с существенным увеличением расходной части бюджета перед Минфином стоит задача соответствующим образом выстраивать налоговую политику. При этом базовые параметры налоговой системы сохраняются неизменными, «а корректировки затрагивают отрасли с экономический и природной рентой, в которых дополнительные поступления в бюджет можно получить без ущерба для инвестиционной деятельности компаний». По такому принципу в этом году были введены также экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля.

Повторного введения налога на сверхприбыль компаний и «других резких изменений государственной налоговой политики, в том числе роста ставок, на будущий год не планируется», заверили в Минфине.

Также в ведомстве добавили, что повышение ставок НДФЛ не предусмотрено в рамках текущего бюджетного цикла и в 2024 г. не планируется.

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