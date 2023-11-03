Владимир Нагорный: Профсоюзы нужны во все времена

Человеку труда сложно защищать себя в условиях постоянно меняющегося законодательства. Помочь ему в этом способна профсоюзная организация, считает председатель Приморской краевой организации профсоюза работников рыбного хозяйства Владимир Нагорный.

В конце октября Федерации профсоюзов Приморского края исполнилось 75 лет. За это время многое в деятельности профсоюзных организаций изменилось. Но их главной задачей по-прежнему остается защита прав и интересов рабочих.

Рыбная отрасль играет важную роль в жизни Приморья. По данным краевого агентства по рыболовству, в 2022 г. предприятия региона добыли 803,8 тыс. тонн водных биоресурсов — это более 16% от общероссийского вылова и почти 30% от вылова в Дальневосточном бассейне. Работа многих жителей края связана с рыбой, поэтому деятельность отраслевой профсоюзной организации имеет особое значение для региона.

«Профсоюз необходим людям труда, потому что через него они выражают свою волю. И не зря он называется представительным органом», — отмечает Владимир Нагорный.

Важным направлением в своей деятельности рыбацкий профсоюз Приморья считает вопросы, касающиеся справедливой оплаты труда. Зарплата моряков должна учитывать экстремальные условия быта на флоте, переменчивость погоды, риски для жизни и здоровья. При этом в поле зрения организации попадают не только рыбаки, но и работники береговых перерабатывающих предприятий и рыбоводы.

«Профсоюз стоит за то, чтобы заработная плата поднималась в соответствии с уровнем инфляции», — рассказал Fishnews Владимир Нагорный.

Отдельное внимание уделяется и безопасности. В 2016 г. краевой профсоюз одним из первых забил тревогу, когда аварийно-спасательный флот Росрыболовства хотели передать в ведение Минтранса. Как пояснили в отраслевом объединении, это могло помешать спасателям вовремя ликвидировать аварии.

«Близость к району лова позволяет оперативно оказывать помощь рыбакам. Поэтому спасатели должны работать как можно ближе к экспедиции», — заявили в профсоюзе.

Также в профессиональной организации считают важным создать в Приморье министерство рыбного хозяйства, как это сделано на Сахалине и Камчатке. Этот вопрос уже подняли на встрече с председателем краевого правительства Верой Щербиной. По словам Владимира Нагорного, необходимость появления такого ведомства диктуется объемами вылова и значимостью отрасли для региона.

Свою помощь профсоюз готов предложить не только «рыбным» труженикам, но и всем жителям края, оказавшимся в сложном положении. Например, в августе Приморье пострадало от наводнения. За один день выпала месячная норма осадков, дома в некоторых районах ушли под воду, а из-за размытых дорог нарушилось транспортное сообщение. В регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Краевые профсоюзы не оставили земляков в беде. Они объединили свои силы, чтобы оказать финансовую помощь пострадавшим.

«Мы работаем на принципах солидарности и справедливости», — отметил Владимир Нагорный. По его словам, профессиональные организации готовы поддержать в трудной ситуации и своих коллег-дальневосточников. Когда в других регионах Дальнего Востока случаются чрезвычайные события, профсоюзы Приморского края оказывают им посильную помощь.

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