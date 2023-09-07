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Отраслевики Приморья рассказали о последствиях тайфунов на конференции Fishnews Online

Отраслевики Приморья рассказали о последствиях тайфунов

Приморский край в августе столкнулся с разрушительной стихией. Ущерб от паводков предварительно оценивается в 10 млрд рублей. Чем обернулась непогода для лососевого промысла и марикультуры Приморья, как сезон тайфунов пережили портовики, представители предприятий рассказали на конференции Fishnews.

В Приморском крае продолжают устранять последствия тайфунов, которые с небольшим перерывом били по региону в августе. Пострадали люди, ощутили на себе разгул стихии инфраструктура и предприятия.

Ситуацию в рыбохозяйственном комплексе его представители обрисовали на конференции Fishnews Online «Сложное лето: как рыбная отрасль в Приморье пережила разгул стихии».

Что говорят рыбаки

Август — время, когда в Приморском крае открывается промысел кеты. В этом году непогода, конечно, осложнила работу рыбаков, но ситуация некритична, рассказала директор компании «Тройка» Юлия Беликова. Предприятие много лет занимается добычей лосося в Тернейском районе, на севере региона.

«Орудия лова были повреждены, но незначительно», — сообщила руководитель компании. В то же время подходы рыбы оказались ниже прошлогоднего, и это на предприятии связывают в том числе с последствиями тайфунов. Путина, впрочем, еще не закрыта, и рыбаки рассчитывают на новые уловы.

Что говорят марикультура и краевые власти

Тема последствий непогоды для рыбной промышленности и экономики региона в целом — очень важная, прокомментировал президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. При тайфунах страдает, конечно, в основном береговая инфраструктура, и если смотреть по отрасли, то сильнее всего, судя по всему, урон понесла марикультура.

Сейчас хозяйства аквакультуры еще только оценивают, чем для них обернулся удар стихии — об этом рассказали и руководитель краевого агентства по рыболовству Валерий Корко, и представители отраслевых объединений.

В муниципальных образованиях региона введен режим ЧС, а это предполагает определенные механизмы поддержки, напомнил руководитель агентства. Есть возможность собрать документы, пригласить муниципальную комиссию для фиксации ущерба и обратиться за компенсацией потерь по линии Минсельхоза России, отметил Валерий Корко. К сожалению, разрушительные тайфуны в Приморье не редкость, и в прежние годы бизнес пользовался такими мерами поддержки. По словам главы краевого ведомства, ряд компаний уже обратились к муниципальным властям по поводу оценки ущерба.

Представители отраслевых объединений обратили внимание на последствия от опреснения воды. В бухте Экспедиции в Хасанском районе в поверхностных слоях вода практически пресная, вынесло пресноводные организмы — на мелководье наблюдается гибель объектов выращивания, обрисовал ситуацию советник председателя Ассоциации марикультурных организаций Приморского края Владимир Колесников.

Гребешок и мидия очень чувствительны к изменению качества воды, рассказал председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев. Опреснение приводит к гибели не только самих моллюсков, но и их кормовой базы — планктона, напомнил руководитель ДВ СПМ.

Кое-где предприятия, уже имеющие опыт работы в Приморском крае с его непростым летним сезоном, подготовились к непогоде: притопили установки для выращивания, укрепили береговую линию. Но это возможно не везде, и отрасль все-таки пострадала.

Понесли урон хозяйства по выращиванию гребешка, устрицы, пострадали и предприятия, добывающие устрицу, отметила вице-президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура» Татьяна Жукова.

Руководители ассоциаций рассказали и о тех вопросах, к решению которых подталкивают события минувшего лета и прошлые тайфуны. Так, Владимир Колесников предложил подумать о том, чтобы вернуть в методику, предусмотренную приказом Минсельхоза России от 26 декабря 2014 г. № 534, в качестве объектов пастбищного выращивания в Приморском крае мидию и устрицу.

Роман Витязев заявил о том, что важно обеспечить для отрасли возможность страхования с господдержкой. Минувший сезон тайфунов в очередной раз показал, что, имея в арсенале такой механизм, предприятия выходили бы из ситуации более спокойно. «В этом направлении надо объединять усилия и работать», — подчеркнул председатель союза.

Вопрос со страхованием очень сложный — но решать его нужно, поддержал Валерий Корко. Он добавил, что краевое агентство уже не первый год работает в этом направлении.

Председатель ДВ СПМ также призвал коллег, которые решат воспользоваться возможностью возмещения потерь от ЧС, максимально быстро заняться оформлением и очень внимательно подойти к процессу подготовки документов.

Что говорят портовики

Приморье — важнейший логистический узел для рыбной промышленности. Погода, безусловно, внесла свои коррективы в работу портовиков, ведь необходимо и соблюдать требования по безопасности труда, и обеспечивать сохранность продукции, рассказала заместитель генерального директора Владивостокского рыбного терминала Татьяна Антипьева. Тем не менее работа велась круглосуточно, в то время, когда шел дождь, активно работали в холодильниках, для того, чтобы с улучшением погоды можно было обрабатывать суда с максимальной скоростью.

Несмотря на сезон тайфунов, в августе Владивостокский морской рыбный порт побил собственный рекорд по грузообороту. За месяц перегружено 43,9 тыс. тонн рыбной продукции.

Сейчас у портовиков продолжается активная пора — работа во время лососевой путины. На сегодня на хранении находится около 19 тыс. тонн лососевой рыбопродукции. «Мощности у нас есть, мы подготовились», — подчеркнула представитель рыбного терминала.

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НазадМетки: аквакультуралососьстрахование
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