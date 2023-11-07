Рыбопромышленная выставка собрала представителей разных стран в Пусане

Свою продукцию и услуги компании рыбной индустрии представили на международной выставке в Пусане. На ее площадке проходила и специальная скидочная акция, призванная компенсировать потери в связи со сливом воды с АЭС «Фукусима-1».

Международная выставка Busan International Seafood & Fisheries EXPO 2023 проходила в Пусане с 1 по 3 ноября. Участие в мероприятии приняло более 430 предприятий из 22 стран, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на южнокорейские СМИ.

Для отечественных импортеров и зарубежных покупателей на выставке были организованы консультации в онлайн- и офлайн-формате.

Посетителей также ждали дегустации, распродажи, раздачи призов. Для того чтобы минимизировать ущерб от начавшегося в этом году слива загрязненной воды с АЭС «Фукусима-1», на выставке ежедневно действовал специальный рынок морепродуктов. Первые 300 человек, прибывшие на площадку, получали специальный купон на скидку в размере 5 тыс. вон.

На церемонии открытия выставка мэр Пусана Пак Хёнчжун заявил, что выставка вносит важный вклад в стимуляцию развития рыбного хозяйства и международной торговли. Busan International Seafood & Fisheries EXPO считается крупнейшим мероприятием в сфере рыбной промышленности в Республике Корея.

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