Общественный совет при ФАР подтвердил высокий уровень

Согласно рейтингу Общественной палаты России, в 2023 г. Общественный совет при Росрыболовстве вошел в пятерку лучших советов при федеральных агентствах.

Обновленный «Рейтинг эффективности работы общественных советов при федеральных органах власти» Общественная палата России (ОП) представила 2 ноября в рамках итогового форума «Сообщество», организованного в московском Музее Победы. Замсекретаря ОП Владислав Гриб назвал рейтинг инструментом совершенствования деятельности советов и отметил, что все советы улучшили свои показатели.

При составлении рейтинга учитывались такие факторы, как влияние совета на деятельность ведомства, реализация функции общественного контроля, информационная открытость, публичность, взаимодействие с заинтересованными сторонами, организационные аспекты деятельности совета, его взаимодействие с ОП, а также результаты экспертного опроса. В итоговом рейтинге общественные советы были распределены на пять категорий: группа лидеров, продвинутый уровень, средний уровень, базовый уровень и группа с максимальным потенциалом роста.

В рамках исследования были сформированы субрейтинги советов по видам федеральных органов (министерства, федеральные службы, федеральные агентства). Общественный совет при Росрыболовстве вошел в топ-5 лучших советов при федеральных агентствах, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Рейтинги лучших общественных советов Общественная палата России формирует с 2021 г. — с целью повысить их открытость и результативность деятельности. Общественный совет при Росрыболовстве (ОС), который с 2017 г. возглавляет президент ВАРПЭ Герман Зверев, традиционно находится среди лидеров рейтингов. В 2022 г. ОС также вошел в число лучших советов при федеральных агентствах, а в 2021 г. — в топ-10 самых эффективных советов России. Деятельность ОС высоко оценивало руководство Общественной палаты и Росрыболовства. Кроме того, высокий уровень открытости совета отмечала Счетная палата.

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