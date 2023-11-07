Для креветки и устриц предложили дополнительные меры регулирования

Минсельхоз представил проект приказа об ограничениях добычи северной креветки и устриц на 2024 г. Речь идет о промысле в Японском море.

Проект приказа «Об установлении ограничений промышленного рыболовства отдельных видов водных биоресурсов в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне в 2024 г.» размещен на портале regulation.gov.ru.

Как сообщает корреспондент Fishnews, предлагается установить в марте запрет вылова северной креветки в подзоне Приморье к северу от параллели 47°20' с.ш. и в Западно-Сахалинской подзоне.

Также проект предусматривает запрет до конца года на добычу устриц в Амурском заливе в подзоне Приморье к северу от параллели 43°10' с.ш.

Исключение предполагается для рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях.

Такие же меры регулирования по креветке предусматривались и в 2023 г.

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