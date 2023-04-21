Инвесторам в береговое производство пообещали ориентир

Минсельхоз представит проект постановления о порядке расчета объема производства рыбопродукции с учетом коэффициентов выпуска. Об этом сообщили в ведомстве в ответ на вопросы о проблемах, с которыми столкнулись участники строительства береговых заводов под инвестквоты.

Проблему оценки выполнения требований, которые предъявляются к инвесторам, построившим заводы рыбопереработки под промысловые квоты, подняли на заседании рабочей группы в Совете Федерации, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно договору на долю инвестквоты, пользователь должен выполнять определенные требования по производству продукции на построенном береговом заводе. Однако оценка соблюдения норматива вылилась в проблемы для инвесторов.

Если в расчетах исходить из объемов продукции, то получается, что инвесторы вынуждены будут выпускать продукцию низкой степени переработки, отметила на заседании рабочей группы зампред правительства Камчатского края Юлия Морозова. Власти региона попросили предусмотреть порядок расчета объема производства рыбной продукции с учетом коэффициентов выхода.

Прокомментировать логику регулирования попросил и президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. «Эти 60% (планка, закрепленная в законе о рыболовстве — прим. ред.) рассчитываются с помощью пересчета продукции на сырец, объем которого используется для производства продукции, или это живой вес произведенной продукции? Потому что ровно эта история сейчас является предметом судебного спора одного из участников первого этапа и с высокой степенью вероятности может быть масштабирована на других участников», — задал вопрос Минсельхозу руководитель ВАРПЭ.

Он также попросил уточнить, правильно ли бизнес-сообщество понимает, что для исполнения обязательства могут использоваться объемы не только по инвестиционной квоте, но и по квоте добычи в морских водах, давальческое сырье.

Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза Евгений Кац правильность такой логики подтвердил. При этом он обратил внимание, что в зачет идет продукция по видам водных биоресурсов, указанным в договоре.

Что касается подхода к оценке, то в Минсельхозе пообещали представить проект постановления о порядке расчета объема производства рыбопродукции. Проект такого акта, по словам руководителя департамента, уже разработан и скоро будет размещен для обсуждения. «Да, он идет обратным счетом на сырье. Но с применением различных коэффициентов, исходя из видов продукции», — рассказал Евгений Кац.

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