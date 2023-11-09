Экспорт рыбы и морепродуктов вырос в объемах

За январь-октябрь 2023 г. Россия реализовала на внешние рынки около 1,9 млн тонн продукции из водных биоресурсов на 4,8 млрд долларов. В натуральном выражении поставки увеличились на 11%.

В денежном выражении по сравнению с тем же периодом 2022 г. экспорт вырос не столь значительно — на 1%.

Поставки мороженой рыбы увеличились на 11% к уровню прошлого года и составили 1,4 млн тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Рыбного филе и прочего мяса рыбы (включая фарш) на внешние рынки отправлено 160 тыс. тонн (+1% к уровню 2022 г.). Экспорт муки и гранул из водных биоресурсов непищевых составил 128 тыс. тонн (+18%). Ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных — 100 тыс. тонн (+33%).

Вылов водных биоресурсов превышает показатели прошлого года. При наращивании экспорта обеспечение внутреннего рынка остается приоритетом, подчеркнули в ведомстве. Те виды водных биоресурсов и продукции из них, которые не добываются, или не производятся российскими предприятиями, либо производятся в недостаточном количестве для удовлетворения спроса, поставляются из других стран.

Импорт рыбной продукции в РФ за десять месяцев 2023 г. вырос на 18% — до 492,5 тыс. тонн. В стоимостном выражении он составил 2,1 млрд долларов — это на 6,5% выше уровня прошлого года. Мороженой рыбы ввезено 213 тыс. тонн (+39% к уровню 2022 г.). Ракообразных, моллюсков, прочих водных беспозвоночных — 101,5 тыс. тонн (+50%). Импорт готовой или консервированной рыбы, икры составил 67 тыс. тонн (-13,5%). Готовых или консервированных ракообразных и моллюсков — 31 тыс. тонн (+37%), филе рыбного и прочего мяса рыбы (включая фарш) — 31 тыс. тонн (-28%).

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