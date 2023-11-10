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Частью экспозиции Сахалинской области стал проект комплексной модернизации Корсаковского морского порта

Сахалин представил рыбные планы гостям выставки «Россия»

Проект комплексной модернизации Корсаковского морского порта стал частью экспозиции Сахалинской области, представленной в павильоне регионов на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Морская тематика явно доминирует в оформлении экспозиции Сахалина и Курил на международной выставке-форуме «Россия», которая с 4 ноября работает в Москве на ВДНХ. На стенде в виде носовой части корабля размещен большой экран, на котором регулярно появляются кадры с косяками рыб, неторопливо проплывающими китами, рыболовным сейнером и конвейерными линиями рыбцеха.

«Рыбодобыча и рыбопереработка — это один из столпов экономики Сахалинской области», — заявил Fishnews министр экономического развития региона Алексей Успенский. Несмотря на то, что две трети областного бюджета обеспечивают доходы от нефтегазового сектора, именно морские биоресурсы — та продукция, с которой в первую очередь ассоциируются Сахалин и Курилы у жителей центральной части страны.

На ВДНХ регион представляет несколько инвестиционных проектов, включая подробный макет реконструкции городов Южно-Сахалинск и Корсаков как единой агломерации. По словам главы регионального минэкономразвития, порт Корсаков рассматривается в этих планах как морские ворота Сахалина, но, чтобы соответствовать такому статусу, потребуется серьезная модернизация портовой инфраструктуры.

«Настало время для масштабной реконструкции как самих гидросооружений, так и операционной акватории. Нужно провести дноуглубительные работы, полностью перестроить береговой комплекс кранового хозяйства, погрузочных терминалов», — рассказал Алексей Успенский. На макете посетители стенда могут увидеть отдельные зоны будущего порта, включая контейнерный терминал и причалы для рыболовецких судов.

На территории порта также планируется строительство рыбоперерабатывающего комплекса, способного принимать до 500 тонн сырья в сутки, и холодильника с возможностью единовременного хранения 5 тыс. тонн продукции. Проект позволит создать 250 новых рабочих мест. Суммарный объем инвестиций оценивается в 6,5 млрд рублей.

«Инвестором выступает ГК «Гидрострой». Уже в этом году планируется начать реализацию этого инвестиционного проекта, — уточнил представитель областного правительства. — Это вклад в экономику региона, который сложно переоценить, поэтому мы, безусловно, готовы оказать проекту любую поддержку».

Символом сахалинской экспозиции, как и на Восточном экономическом форуме, стал арт-объект в виде огромного краба. Добравшийся до столицы краб-путешественник с самого открытия выставки пользуется большой популярностью у гостей стенда. «Многие даже интересуются, настоящий ли это краб — уж очень хорошая детализация», — добавил Алексей Успенский.

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Fishnews

  • Частью экспозиции Сахалинской области стал проект комплексной модернизации Корсаковского морского порта
  • Экспозицию Сахалинской области представили в павильоне регионов на международной выставке-форуме «Россия»
  • Министр экономического развития Сахалинской области Алексей УСПЕНСКИЙ
  • Символом сахалинской экспозиции, как и на Восточном экономическом форуме, стал арт-объект в виде огромного краба
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