Камчатка предлагает оптимизировать «рыбные» рейсы по Севморпути

Лихтеровоз «Севморпуть» в третий раз в этом году встал под загрузку в порту Петропавловска-Камчатского. Губернатор Владимир Солодов поручил проработать вопрос синхронизации работы судов на линии СМП и отправки рыбопродукции в европейскую часть страны.

«Я прошу проработать возможность гармонизации законодательства о северном завозе. У нас принят новый закон «О северном завозе», северный завоз реализуется единым оператором — госкорпорацией «Росатом» с соответствующим субсидированием. Со следующего года этот механизм заработает уже на практике, и мы в том числе будем получателями этой меры поддержки. Необходимо синхронизировать доставку рыбы с северным завозом, потому что обратная загрузка судов может повысить эффективность функционирования пути», — заявил Владимир Солодов на расширенном оперативном совещании.

Заместитель председателя правительства Камчатского края Юлия Морозова заверила, что работа в этом направлении находится под контролем.

«На этой неделе у нас встает под загрузку третий рейс лихтеровоза «Севморпуть». Не менее 90 рефконтейнеров с камчатской рыбой будет загружено, фактически вся неотгруженная рыба уйдет этим рейсом. Мы плотно работаем с рыбниками и терминалом «Сероглазка», который обеспечивает большую часть загрузки контейнеров», — отметила Юлия Морозова.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона, ранее вопрос организации доставки рыбы Северным морским путем обсуждался на совете Дальневосточного федерального округа, который провел вице-премьер — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев. В работе совета принял участие и Владимир Солодов.

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