Рыбоводам ставят стратегические задачи

Глава правительства Михаил Мишустин отнес товарное рыбоводство к числу направлений, по которым необходимо усилить работу для достижения целей доктрины продовольственной безопасности.

На стратегической сессии по продовольственной безопасности председатель правительства Михаил Мишустин отметил высокие показатели рыбной отрасли по экспорту. «Российская Федерация по итогам 2022 года вошла в первую двадцатку мировых лидеров по поставкам на экспорт. И по ряду товаров — это пшеница, подсолнечное масло, минтай — мы занимаем первое место», — заявил премьер-министр.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина, в текущем году, по предварительным данным, самообеспеченность страны по рыбе практически вдвое превосходит уровень, заданный в доктрине продовольственной безопасности.

Тем не менее среди направлений, по которым необходимо усилить работу, чтобы достигнуть заявленных целей доктрины, глава правительства назвал и рыбоводство. По словам Михаила Мишустина, надо «наращивать также и выпуск товарной аквакультуры» с учетом того, что за первые шесть месяцев 2023 г. в этой сфере наблюдается прирост объемов производства продукции.

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