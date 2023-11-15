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Верховный суд РФ признал за представителями КМНС право на традиционное рыболовство, даже если они живут за пределами традиционных территорий

Коренным народам «отвязали» право на рыбу от места жительства

Верховный суд РФ признал за представителями КМНС право на традиционное рыболовство, даже если они живут за пределами традиционных территорий. Норма из административного регламента Росрыболовства, не позволяющая предоставлять таким гражданам в пользование водные биоресурсы, признана недействующей.

Апелляционная коллегия оставила в силе соответствующее решение первой инстанции Верховного суда, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на электронную карточку производства.

Истцом по делу был проживающий в Магадане представитель коренного народа, ответчиком — Росрыболовство, в качестве заинтересованных лиц — Минсельхоз и Минюст.

«Федеральным законодателем возможность реализации коренными малочисленными народами, объединениями этих народов и лицами, относящимися к этим народам, права на осуществление традиционной хозяйственной деятельности, включая рыболовство, не поставлена в зависимость от постоянного места проживания в определенных районах Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, в том числе определенных муниципальных образованиях», — говорится в решении суда.

Напомним, что в 2021 г. Росрыболовство выпустило новый административный регламент по предоставлению водных биоресурсов в пользование. Он регулирует предоставление этой госуслуги в том числе для традиционного промысла КМНС. В результате из пользователей «выпали» те представители коренных народов, которые жили за пределами мест традиционного проживания своих этносов.

Остро проблема встала в Магаданской области. Там к местам традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов не относятся Магадан, а также поселки Уптар и Сокол, где в общей сложности живет более двух третей населения региона. Таким образом, права на объемы традиционного лова лишились свыше 2 тыс. жителей региона из числа коренных народов. Для снижения социальной напряженности областные власти предприняли ряд мер, в том числе разовые денежные выплаты.

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НазадМетки: дальний востокмагаданская областьросрыболовство
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