Часть колымских КМНС вместо рыбы получит деньги

В Магаданской области представители коренных народов, оставшиеся без лимитов для традиционного лова, смогут получить разовую денежную выплату — 5,1 тыс. рублей. Подобная компенсация выдавалась в регионе и в прошлом году.

В 2021 г. со вступлением в силу нового административного регламента Росрыболовства из традиционного лова «выпали» все жители Магадана и поселков Уптар и Сокол, где в общей сложности живет более двух третей населения региона. Эти пункты не значатся как места традиционного проживания коренных народов. Также отказ в выделении лимитов получили представители тех национальностей, для которых Магаданская область не утверждена в соответствующем перечне как территория проживания.

В общей сложности в праве на традиционный лов было отказано более 2 тыс. человек. Проблему решали путем разовых денежных выплат в размере 3,9 тыс. рублей.

В декабре 2021 г. правительство официально включило Магаданскую область в число регионов традиционного проживания камчадалов и орочей. Однако этой мерой были охвачены не все оставшиеся без права на вылов.

В 2022 г. выплаты продолжатся, сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства. По словам и.о. руководителя управления национальной политики Александра Нестеренко, денежную компенсацию смогут получить 689 человек.

«Выплаты осуществляются через органы соцзащиты населения в размере средней стоимости трех путевок, на которые возможно выловить на участках спортивно-любительского рыболовства около 100 кг лососевых. Это сопоставимо с лимитом, установленным для представителей коренных малочисленных народов, осуществляющих традиционное рыболовства на территории Магаданской области», — рассказал Александр Нестеренко.

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