Аквафермерам Зауралья досаждают бакланы

Актуальные проблемы рыбоводческих хозяйств Тюменской области обсудили в региональном парламенте. В числе наиболее острых вопросов — потери рыбы от бакланов и обмеление водоемов.

Эти темы подняли на заседании рабочей группы по вопросам рыбохозяйственной деятельности, сообщили Fishnews в пресс-службе Тюменской областной думы.

По словам гендиректора Сладковского товарного рыбоводческого хозяйства Дмитрия Косинова, аквафермерам доставляют хлопот бакланы. Птицы стали очень сильно размножаться и гнездиться вблизи озер, где разводят рыбу. В день один баклан съедает до четырех килограммов.

Директор областного департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Ольга Галкина обратила внимание, что бакланы не относятся к промысловой птице. Поэтому рыбоводам достаточно обратиться в департамент, чтобы получить разрешение на отстрел «нахлебников». Отмечено, что такие разрешения уже неоднократно выдавались пользователям водоемов.

Напомним, что схожие проблемы с бакланами имели место в соседних южноуральских регионах — Курганской и Челябинской областях.

Кроме того, на заседании рабочей группы затронули проблему обмеления водоемов. Из-за него летом в жаркую погоду и зимой часто случаются заморы рыб. Эти климатические аномалии также наблюдаются у соседей по УрФО.

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