Поправки в «рыбный» техрегламент предложили к обсуждению в России

Проект изменений в техрегламент ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» опубликован на портале regulation.gov.ru. Публичное обсуждение продлится до 12 декабря.

С проектом можно ознакомиться на российском Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает корреспондент Fishnews. Ранее документ был размещен на правовом портале Евразийского экономического союза.

Согласно пояснительной записке, в техрегламенте предполагается уточнить требования к транспортировке трепангов, если они используются для обращения в живом виде, и требования в области паразитологической безопасности.

Кроме того, планируется предусмотреть указание страны происхождения сырья при маркировке икры (для черной икры/икры осетровых видов рыб).

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