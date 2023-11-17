На аукцион по глубоководным крабам завершился этап сбора заявок

Прием заявок на участие в новом аукционе по продаже долей крабовых квот с инвестиционными обязательствами был открыт до 17 ноября. Сейчас стартовал этап рассмотрения документов.

Напомним, что Росрыболовство запланировало 22 ноября провести уже третий в этом году аукцион по продаже долей квот по вылову крабов с инвестиционными обязательствами. На этот раз были предложены права на добычу таких специфичных объектов, как глубоководные крабы — краб-стригун красный и стригун ангулятус, сообщает корреспондент Fishnews.

В 2019-2021 гг. резонанс вызвали затянувшиеся попытки продать доли квот вылова глубоководных крабов. На этот раз на торги выставили четыре лота. Это объемы, которые были проданы на аукционах первого этапа, но позже договоры были расторгнуты.

Согласно информации в системе электронных торгов, с 17 ноября стартовал этап рассмотрения заявок на участие в аукционе. По итогам этой процедуры принимается решение, допускаются ли заявители к торгам.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews