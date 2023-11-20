В Приморье завершился сезон рыбалки с лодок

В прибрежной акватории Приморского края с 20 ноября закрылся навигационный период этого года. В МЧС напоминают: теперь выход маломерных судов на водные объекты региона запрещен!

В случае выхода маломерных судов на водные объекты с момента закрытия навигации судоводители будут нести административную ответственность в соответствии со статьей 11.8 КоАП РФ.

Возникает риск перемораживания деталей двигателя, возможность угодить в затор, образованный шугой и оказаться в экстремальной ситуации, рассказали Fishnews в пресс-службе регионального управления МЧС России. Кроме того, при длительном нахождении на водоеме существует опасность переохлаждения.

«Также многие рыбаки-любители с нетерпением ждут начала подледной рыбалки, но им не стоит пренебрегать правилами безопасности, в период ледостава необходимо воздержаться от выхода на водные объекты», — предостерегают спасатели.

Напомним, навигацию маломерных судов в этом году в Приморье открыли 7 апреля, раньше обычного. Причиной сдвига сроков стала теплая погода и обращения рыбаков-любителей — начался весенний клев минтая.

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