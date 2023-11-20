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Делегацию РФ возглавлял директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, доктор экономических наук Кирилл КОЛОНЧИН. Фото пресс-службы ВНИРО

Члены НЕАФК договорились не по всем объектам промысла

В Лондоне прошла ежегодная сессия Комиссии по рыболовству в северо-восточной части Атлантического океана (NEAFC, НЕАФК). Стороны обсудили регулирование добычи окуня-клювача, атланто-скандинавской сельди, скумбрии, пикши и других видов.

Делегацию РФ возглавлял директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, доктор экономических наук Кирилл Колончин.

«Мы должны уделять первостепенное внимание применению конструктивного подхода и демонстрированию готовности прийти к компромиссу, чтобы иметь в своем распоряжении режим управления пелагическими запасами Северо-Восточной Атлантики», — отметил руководитель ВНИРО во вступительном слове.

Традиционно на сессии представляются отчеты вспомогательных органов НЕАФК — Постоянного комитета по управлению и науке (ПЕКМАС), Постоянного комитета по мониторингу и соблюдению (ПЕКМАК), Смешанной консультативной группы по управлению данными, Рабочей группы по будущему развитию НЕАФК. Подготовлен мандат группы экспертов по проведению оценки деятельности комиссии.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО, участники сессии из-за отсутствия согласия не приняли рекомендацию по регулированию промысла путассу на 2024 г.

На сессии были приняты следующие рекомендации:

- рекомендация по управлению запасом окуня-клювача моря Ирмингера в 2024 г. Предусмотрены запрет на специализированный промысел его запаса и расширение дополнительных ограничительных мер для судов с уловом окуня-клювача на борту. Российская Федерация выступила против этой рекомендации;

- рекомендация по окуню-клювачу Норвежского и Баренцева морей, согласно которой квота сторон в районе регулирования НЕАФК составит 4139 тонн;

- рамочная рекомендация по норвежской весенне-нерестующей (атланто-скандинавской) сельди. Предполагается общий допустимый улов в размере 390 010 тонн без разделения на национальные доли;

- рекомендация по скумбрии, основанная на объеме вылова в размере 739 386 тонн, рекомендованном Международным советом по исследованию моря (ICES, ИКЕС). Отмечено, что ввиду отсутствия согласия членов НЕАФК Россия установит свою квоту в одностороннем порядке;

- пролонгирована на 2024 г. рекомендация по пикше, определяющая границы запретного для промысла района на банке Роколл;

- рекомендации по запрету целевого промысла голубой щуки, гигантской акулы, глубоководных скатов, глубоководных химер на 2024–2027 гг., сельдяной акулы — на 2024 г.;

- рекомендации по изменению координат известного района промысла в районе регулирования НЕАФК в Баренцевом море и изменению границ известного района донного промысла на банке Хаттон.

Кроме того, на сессии приняли ряд решений по международному контролю в районе регулирования комиссии. В частности, рекомендации, вносящие изменения в документ «Схема контроля и принуждения НЕАФК».

Так, с 15 января запускается в эксплуатацию новая электронная система отчетности (Electronic Reporting System), основанная на стандарте FLUX UN/CEFACT. Для сторон, не применяющих его, с этой даты начнется двухлетний переходный период. Соответственно, с 15 января 2024 г. вступят в действие «Новая» и «Переходная» схемы контроля и принуждения, обратили внимание во ВНИРО.

НЕАФК — межправительственная организация, в которую входят страны, согласившиеся следовать правилам рыболовства в открытой части Северо-Восточной Атлантики. Организация создана для обеспечения рационального вылова рыбы в зоне действия Конвенции в интересах обеспечения воспроизводства биоресурсов. В настоящее время членами НЕАФК являются Великобритания, Дания (Фарерские острова и Гренландия), Евросоюз, Исландия, Норвегия и Россия.

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