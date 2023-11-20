Рыбаки Камчатки идут на рекорд по уловам

Предприятия Камчатского края в этом году уже добились высоких показателей вылова, рассказал министр рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский. Общий результат обещает быть выше, чем в предыдущем рекордном 2021 г.

Камчатка подходит к обновлению рекорда по вылову водных биоресурсов, сообщил Fishnews министр рыбного хозяйства края Андрей Здетоветский. Прошлый максимальный показатель был достигнут в 2021 г.: тогда предприятия поймали более 1,659 млн тонн.

В этом году к началу ноября уже добыто свыше 1,651 млн тонн. «Хорошие показатели по лососю и неплохие результаты на морском промысле, скорее всего, обеспечат новый рекорд», — отметил министр.

При показателях на уровне прошлых лет в оставшийся период вылов может выйти на уровень свыше 1,7 млн тонн, оценили в министерстве.

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