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Весомый вклад в показатели рыбной отрасли на Камчатке вносит лососевая путина

Рыбаки Камчатки нарастили объемы

В этом году предприятия Камчатского края увеличили вылов, производство продукции, ожидается и рост сальдированного финансового результата.

Камчатский край на протяжении нескольких лет стабильно показывает вылов на уровне 1,5 млн тонн. В этом году предприятия уже перешагнули отметку в 1,6 млн тонн — это практически 105% к уровню 2020 г., рассказал министр рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский.

Важный вклад в достижение высоких показателей внесла лососевая путина: она обеспечила второй результат за всю историю наблюдений — более 440 тыс. тонн. Тем не менее и другие объекты осваивались успешно. «Поэтому мы сегодня фиксируем достаточно хороший результат», — отметил глава минрыбхоза. Данные по годовому вылову региона еще будут уточняться, сообщает корреспондент Fishnews.

Доля рыбоперерабатывающего комплекса Камчатского края в общем объеме промышленного производства превышает 60%. Рыбная промышленность, таким образом, остается основой экономики региона.

Ежегодно предприятия выпускают от 900 тыс. тонн до 1,3 млн тонн рыбопродукции. За период с января по ноябрь 2021 г. объем производства составил 1,71 млн тонн — на 4% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Министр обратил внимание на изменения, которые происходят в связи с пандемией. Поставки в Китай попали под ограничения. Значительное число предприятий стало ориентироваться на европейский и другие рынки, где потребитель ждет не сырье, а уже готовый продукт: филе, фарш, сурими. Акцент на необходимость выпуска продукции глубокой переработки несколько снизил натуральные показатели производства. Однако в денежном выражении видна положительная динамика.

«Размер экспортной выручки составил практически 880 млн долларов США, что также выше [показателя] прошлого года. И это нам дает надежду на то, что предприятия будут экономически стабильными», — рассказал Андрей Здетоветский.

Налоговые поступления от предприятий отрасли по результатам девяти месяцев — 7,5 млрд рублей. Среднесписочная численность работающих в отрасли — 18 тыс. человек. По направлению «рыболовство и рыбоводство» средняя зарплата составила 117 тыс. рублей, «переработка и консервирование рыбы» — 156 тыс. рублей.

Сальдированный финансовый результат предприятий отрасли (без учета малого бизнеса) достиг за январь-сентябрь 32 млрд рублей, тогда как за январь-декабрь 2020 г. это было 30 млрд рублей.

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