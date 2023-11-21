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В 2023 г. был выполнен очередной этап работ по изучению гольцов в бассейне Кроноцкого озера. Фото пресс-службы Кроноцкого заповедника

Работы ученых на Камчатке помогают узнать эволюционный путь гольца

В Кроноцком заповеднике рассказали о проведенных в 2023 г. исследованиях разнообразия и механизмов эволюции гольцов. Работы выполнялись на нескольких объектах, в том числе в бассейне Кроноцкого озера.

Разнообразие и механизмы эволюции гольцов специалисты Кроноцкого заповедника изучали совместно с Институтом проблем экологии и эволюции РАН.

Ученые исследуют водоемы, где возникают новые формы рыб. Важнейшая цель — понять, как на эти процессы влияют разные «жизненные обстоятельства» обителей подводного мира.

В 2023 г. был выполнен очередной этап работ в бассейне Кроноцкого озера. Это крупнейший пресный водоем Камчатки, изолированный от океана непроходимой системой порогов. Его населяют 10 эндемичных форм гольцов, произошедших от единого предка — мальмы, и две формы кокани (озерной нерки).

Современные исследования уникальной экосистемы продолжаются более 12 лет, сообщили в пресс-службе Кроноцкого заповедника. За это время была описана ихтиофауна озера, выявлены важнейшие экологические механизмы, определившие ее формирование и современное разнообразие. Научные изыскания последних лет сфокусированы на определении физиологических особенностей каждой из форм гольцов. Кроме того, сотрудники заповедника совместно с ИПЭЭ РАН проводят эксперименты по определению особенностей раннего развития каждой из форм и их гибридов.

«В этом году мы изучали особенности пищеварения у форм, контрастно отличающихся по типу питания и распределению в экосистеме. Впервые подробно описали недавно обнаруженную специализированную форму мальмы, обитающую в порогах реки Кроноцкая. В ходе обработки материалов мы рассчитываем выявить эволюционные физиологические адаптации, которые позволяют гольцам Кроноцкого озера эффективно осваивать разные пищевые ниши. Планируем сравнить гольцов кроноцкого комплекса с предковой для них проходной мальмой, населяющей реку Кроноцкую ниже порогов, и со специализированной формой, которая обитает на участках между основными порогами. Также впервые была получена оплодотворенная икра гибридов разных форм. Живой материал успешно транспортирован в Москву в экспериментальный инкубатор ИПЭЭ РАН для дальнейших исследований в рамках совместной программы», — рассказал ихтиолог, старший научный сотрудник ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» Григорий Маркевич.

Ихтиологи Кроноцкого заповедника в полевом сезоне 2023 г. работали и за пределами особо охраняемой природной территории на озере Камонное на западном макросклоне Срединного хребта в истоках рек Тигиль и Седанка, а также в истоках реки Кенсол, где обнаружили самую высокогорную популяцию мальмы.

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