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Сотрудники Кроноцкого заповедника продолжили исследования редких гольцов. Фото Анастасии Пугачёвой

Камчатские ученые нашли новые формы гольцов

Ихтиологи обнаружили новые формы гольцов на отдельных участках Кроноцкого озера — в дополнение к ранее описанным разновидностям. Исследования в заповеднике помогают понять ход эволюционных процессов у лососевых рыб и других животных.

Специалисты Кроноцкого заповедника подвели итоги полевого сезона 2022 г., во время которого продолжились исследования механизмов видообразования рыб в пресных водоемах Камчатки. Новые открытия принесло Кроноцкое озеро, где в предыдущие годы ученые уже обнаружили и описали восемь различных форм гольцов.

«Мы выяснили, что периферийные части одного из наиболее прогреваемых заливов озера — Крашенинникова — населены рыбами со специфическими характеристиками. Внешне они напоминают типичных хищных гольцов, но по питанию занимают промежуточную нишу между хищниками и бентофагами (питающимися донными организмами)», — рассказал старший научный сотрудник заповедника Григорий Маркевич.

По его словам, в водобойных котлах порогов в верхнем течении реки Кроноцкой, вытекающей из озера, была найдена многочисленная популяция жилых рыб без специализированных морфологических черт и особенностей питания. Генетический анализ показал, что эти гольцы являются отдельными формами, которые принадлежат к линии хищных гольцов озера.

«Новые данные существенно расширили понимание структуры разнообразия экосистемы бассейна Кроноцкого озера. Для всех десяти форм гольцов были собраны обширные биохимические материалы, позволяющие в ближайшей перспективе определить особенности физиологии каждой из уникальных групп рыб», — сообщили Fishnews в пресс-службе заповедника.

Кроме того, в 2022 г. специалисты изучали популяции гольцов локальных экосистем бассейна реки Камчатка — самого древнего и крупного речного бассейна в регионе. Во время периодических оледенений здесь сохранялись и эволюционировали различные лососевые рыбы. В ходе предыдущих исследований в этом районе были описаны две эндемичные группы хищных гольцов — каменный и белый, по итогам 2022 г. специфические популяции мальмы найдены еще в двух аналогичных экосистемах.

Исследователи предполагают, что причины изоляции кроются исключительно в общих особенностях температурного режима экосистем. Он обеспечивает нетипичные для проходной мальмы условия для инкубации икры и питания. Ученые продолжат обработку собранных материалов.

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Fishnews

  • Сотрудники Кроноцкого заповедника продолжили исследования редких гольцов. Фото Анастасии Пугачёвой
  • Специалисты взяли пробы для генетических исследований. Фото Николая Мельника
  • Ученые исследовали гольцов в Кроноцком озере и бассейне реки Камчатка. Фото Григория Маркевича
  • Отлов гольцов на лесной реке. Фото Григория Маркевича
  • Работа в полевой лаборатории. Фото Вероники Ляминой
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