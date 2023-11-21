Рыбаки Приангарья получили новые участки

Минсельхоз Иркутской области подвел итоги конкурсов на право пользования участками для промышленного рыболовства. Заключено 22 договора сроком на 10 лет.

«Площадь рыболовных участков для осуществления промышленного рыболовства в 2023 году увеличилась на 10559 га, в том числе по Братскому и Усть-Илимскому водохранилищам. Там появилось 15 и 7 новых участков соответственно», — отметил губернатор Игорь Кобзев.

По данным министра сельского хозяйства Приангарья Ильи Сумарокова, всего было разыграно 26 рыболовных участков. Он рассказал, что за пять лет в регионе появился 61 новый участок, а их общее количество достигло 248. Участки расположены на Братском и Усть-Илимском водохранилищах. Из них 247 РЛУ используются для промышленного рыболовства и один — для коренных малочисленных народов.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе областного правительства, ожидается, что в 2024 г. в регионе увеличится количество организаций, занимающихся промышленным рыболовством — с 36 до 42.

В следующем году региональный минсельхоз планирует провести торги по 50 рыболовным участкам на Братском водохранилище и четырем РЛУ на Усть-Илимском. Кроме этого, в 2024 г. разыграют 11 новых участков в Нижнеилимском районе, два — в Балаганском районе, по три участка в Куйтунском и Усть-Удинском районах. Также планируется определить пользователя участка на реке Барбитай в Нижнеудинском районе для традиционного рыболовства.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews