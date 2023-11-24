Достижения селекционеров ЕАЭС будут апробировать по единой методике

Для стран Евразийского экономического союза принята единая методика апробации достижений селекции в животноводстве. Она распространяется в том числе на десять видов рыб, выращиваемых в аквакультуре.

Соответствующее решение Коллегии Евразийской экономической комиссии опубликовано на правовом портале ЕАЭС. Оно вносит изменения в ранее принятый «Порядок проведения апробации новых пород, типов, линий и кроссов сельскохозяйственных животных в странах Евразийского экономического союза». Документ дополняется приложением «Оценка на отличимость, однородность, стабильность и устойчивость к заболеваниям апробируемых новых пород, типов, линий и кроссов сельскохозяйственных животных».

До настоящего времени оценка селекционных достижений осуществлялась в государствах — членах ЕАЭС в соответствии с национальным законодательством.

Решение подготовлено с учетом видовых особенностей и направлений продуктивности сельскохозяйственных животных, сообщили Fishnews в пресс-службе ЕЭК. Документ предусматривает применение в рамках ЕАЭС единой методики оценки апробируемых новых селекционных достижений на отличимость, однородность, стабильность и устойчивость к заболеваниям.

В области рыбоводства методика охватывает карпов, сибирского осетра, бестера, калугу, севрюгу, обыкновенного и африканского клариевого сомов, стерлядь, радужную форель, тиляпию.

«Вносимые изменения позволят завершить формирование правовой основы при проведении апробации, унифицировать работу по утверждению создаваемых селекционных достижений в животноводстве и обеспечат их признание в рамках ЕАЭС. Это, в свою очередь, будет способствовать росту генетического потенциала животных, наращиванию объемов производства конкурентоспособной племенной продукции, снижению зависимости от импорта и увеличению объемов взаимных поставок», — отметил министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.

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